РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Территорию благоустроят за домом №4/1 по улице Юбилейной в микрорайоне Железнодорожный Балашихи по просьбе жителей, в ходе работ разобьют клумбу и посадят газон, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

С инициативой озеленения старой игровой площадки вышли жильцы дома. Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Рустамом Фахрисламовым и Андреем Коровушкиным проверил начало работ по благоустройству. Начальник отдела ЖКХ УК «Жилкомсоюз» Руслан Глейзер рассказал, что ранее здесь была небольшая детская площадка, но после установки большого городка с мягким покрытием она стала не востребована.

«Активные жители дома вышли с инициативой благоустроить территорию между магазином и придомовой парковкой. Силами УК работы уже начаты: демонтирована старая песочница, землю взрыхлили и выровняли. По просьбам жильцов дома здесь разобьют клумбу и посадят хороший газон. Спасибо жителям за инициативу и внимание к своей дворовой территории», - сказал Ефимов.

Он попросил муниципальных депутатов взять реализацию данного мероприятия на контроль и вместе с жителями принять работы по завершению.