РИАМО - 30 июл. Возведение домов в рамках комплексного развития территорий будут вести в Подмосковье с соблюдением единого стандарта качества жилищного строительства. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор региона Александра Кузьмина.

«Три четверти стандартов или как минимум половина касаются того, как надо работать с жилыми домами, если они становятся нашей зоной ответственности перед жителями Подмосковья», - сказала Кузьмина.

Она отметила, что единый стандарт качества жилищного строительства вступает в силу 7 августа.

«Вряд ли это станет большим сюрпризом для застройщиков, которые работают в регионе, потому что все те же требования в отношении фасадов, благоустройства и комфортности среды действовали в рабочей группе Градостроительного совета Подмосковья», - заключила Кузьмина.

Закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2020 года. В первую очередь он подразумевает расселение аварийного жилья.

Как отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова, работа по формированию площадок для комплексного развития территорий началась в Подмосковье еще до того, как закон вступил в силу.

«У нас уже девять муниципалитетов находятся в высокой степени готовности в части сформированных территорий. Первая территория, куда мы заходим - это Мытищи. Мы уже готовы к этому и начинаем стартовать буквально со следующего квартала», - заключила Федотова.

В рамках реализации программы реновации на первом этапе из аварийного жилья в Московской области переселят около 2,5 тыс. человек.

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