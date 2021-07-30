РИАМО - 30 июл. Сотрудники Госавтоинспекции в Электроуглях довезли беременную и ее супруга до перинатального центра в Балашихе. После родов родителям подарили автокресло, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе несения службы в г. Электроугли к инспекторам ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Ногинское» обратился взволнованный водитель. Он пояснил, что в его автомобиле находится супруга, у которой начались схватки и она нуждается в срочной медицинской помощи. Опасаясь опоздать в больницу из-за затруднений в движении, мужчина попросил помощи сотрудников Госавтоинспекции», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что капитан полиции Александр Евтушенко, капитан полиции Александр Ульянов и капитан полиции Вячеслав Лавриченко пересадили беременную и ее супруга в патрульный автомобиль. Потом они включили специальные звуковые сигналы с проблесковыми маяками и поехали в перинатальный центр.

Беременную своевременно доставили до роддома в Балашихе. После этого полицейские вернулись к месту несения службы.

Правоохранители поздравили родителей и в день выписки подарили им автокресло.