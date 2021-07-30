РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июл. Щелковскими полицейскими за самоуправство задержан местный житель, он отобрал у квартирантки два телефона в счет оплаты проживания, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В отдел полиции по поселку Загорянский поступило заявление от 44-летней местной жительницы о том, что в квартире на Фруктовом проезде ее знакомый отобрал принадлежащие ей два мобильных телефона. Женщина пояснила, что снимала квартиру у злоумышленника, но своевременно не вносила плату за проживание. Мужчина забрал ее мобильные телефоны в счет оплаты долга. Сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан местный житель 48 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 330 УК РФ «Самоуправство».