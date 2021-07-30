РИАМО - 30 июл. 2 – 6 и 23 августа на Савеловском направлении МЖД будет скорректирован график движения поездов в связи с проведением путевых работ на участке Талдом – Вербилки, там запустят компенсационный маршрут автобуса, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

В указанные дни с 11:15 до 15:15 будет закрыт первый путь.

Поезд №6367 «Савелово – Савеловский вокзал» отправлением в 11:39 будет отправляться раньше – в 10:32. В связи с этим образуется перерыв в движении с 10:32 до 15:31. Назначен компенсационный маршрут автобуса «Савелово – Вербилки» в 13:20. С остановками:

13:30 – «Титово-1» (Кимрский р-н, деревня Титово, автобусная остановка).

13:50 – «Талдом» (ж/д станция).

14:00 – «Растовцы» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

14:05 – «Власово» (ж/д станция).

14:10 – «Вотря» (сельское поселение Гуслевское, автобусная остановка).

14:15 – «Новоникольское-1» (село Ново-Никольское, автобусная остановка).

Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездку. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Приложение доступно в App Store и Google Play.