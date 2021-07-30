РИАМО - 30 июл. Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Альтера» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от ФСО «Центр обеспечения информацией «Энергия» о внесении сведений в отношении ООО «Альтера» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на модернизацию технических средств усиления охраны.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия компании не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Альтера» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал ООО «Альтера» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.