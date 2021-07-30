РИАМО - 30 июл. Более 19 тыс. безработных москвичей смогут пройти бесплатное профессиональное обучение в 2021 году. Дополнительные средства на это выделили из городского бюджета, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, по которому центр занятости «Моя карьера» и учебный центр «Профессионал» получат из бюджета города 20,3 млн рублей дополнительных средств на обучение безработных граждан.

Правительство города помогает безработным горожанам трудоустроиться и получить новые компетенции. В центрах работают с разными группами населения: людьми старшего возраста, молодежью от 14 лет, многодетными и малообеспеченными семьями.

Кроме того, существуют городские программы для женщин в декрете и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Специальное обучение можно пройти в центре занятости «Моя карьера» и учебном центре «Профессионал». Среди наиболее востребованных сфер: «Копирайтинг», «Основы цифровой грамотности», «SMM-ведение страниц в социальных сетях».

Также в учреждениях проходят занятия по специальностям в сфере IT, строительства и ремонта, транспорта и логистики.

Помощь безработным оказывается в рамках программы «Социальная поддержка жителей города Москвы».