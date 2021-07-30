РИАМО - 30 июл. В Подмосковье и столице до 21 часа пятницы объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, ветра и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской и Воронежской областей («оранжевый» уровень опасности) и Костромской области (предупреждение о погоде не требуется).

В Подмосковье также действует «оранжевый» уровень опасности погоды из-за чрезвычайной пожароопасности местами. «Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесений ущерба.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Московском регионе в пятницу из-за грозы, порывистого ветра и дождя.

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