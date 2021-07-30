РИАМО - 30 июл. В ходе осмотра строящейся в составе юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро станции «Давыдково» представители руководства МЧС России высоко оценили оформление будущего станционного комплекса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Сегодня вместе с представителями МЧС осмотрели ход работ на строящейся станции БКЛ «Давыдково». Оформление станции посвящено работникам МЧС и выдержано в цветах эмблемы ведомства: сочетании белого, оранжевого, серого и синего оттенков – сегодня это уже можно увидеть благодаря ведущейся архитектурной отделке пассажирской зоны, ее готовность оценивается более чем на две трети», – сказал Андрей Бочкарев.
По его словам, здесь уже приступили к монтажу панелей на стенах – их готовность составляет 40%, и барельефу на путевых стенах с девизом МЧС «Предотвращение. Спасение. Помощь», готовому наполовину, а также к обустройству потолка станционного зала. В числе авторов уникальных художественных работ – известный российский скульптор Салават Щербаков.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метрополитена) Юрий Кравцов добавил, что на станции также завершается отделка служебных помещений – она уже готова на 95% и полным ходом продолжается монтаж инженерных сетей и оборудования.
«В кассовом зале производится монтаж панно из фибробетона «Звезда спасения» с изображением иконы Неопалимой Купины, небесной покровительницы МЧС, и пожарной каланчи – исторического прообраза службы спасения, оно уже на высоком уровне готовности. Также началось возведение металлоконструкций наземного павильона - вскоре его украсит витраж «Герои всегда рядом», посвященный сотрудникам различных служб ведомства, а в эскалаторной зоне появятся художественные композиции, посвященные истории организации», – рассказал Кравцов.
Общестроительная готовность станции на сегодняшний день оценивается на 83%.
Станция «Давыдково» возводится в составе юго-западного участка БКЛ метро открытым способом вблизи примыкания Инициативной улицы к Аминьевскому шоссе с одним подземным вестибюлем.
Строительство Большой кольцевой линии метро является самым масштабным проектом за всю историю столичного метростроения. Протяженность БКЛ составит 70 км, на новой кольцевой линии разместится 31 станция метро.
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