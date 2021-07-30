РИАМО - 30 июл. Инвестор построит завод по производству декорированной стеклянной тары в подмосковном Орехово-Зуеве. Предприятие даст местным жителям 200 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Земельный участок площадью 2 га в черте города Орехово-Зуево предоставили в аренду ООО «Комплексные системы производства» для реализации масштабного инвестпроекта. Начало строительства завода намечено на конец этого года.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что реализация масштабных инвестиционных проектов укрепляет экономику Подмосковья, повышает конкурентоспособность и дает новые возможности жителям городских округов.

«Строительство крупного производственного предприятия в Орехово-Зуеве создаст 200 рабочих мест для жителей округа, а поступления в консолидированный бюджет Московской области в виде налоговых и неналоговых доходов за время проекта превысят 980 млн рублей», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Реализовать проект инвестор планирует до 2030 года. Планируемый объем инвестиций составляет 630 млн рублей.