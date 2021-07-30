РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. На портале «Добродел» проходит второй этап голосования по включению дорог в план ремонта на 2022 год, свои голоса оставили уже 1 179 жителей городского округа Люберцы, сообщается на сайте подмосковного сервиса.

Какие дороги ремонтировать – решают жители. На голосование вынесены автомобильные участки, которые были предложены жителями на первом этапе и отобранные профильными ведомствами Московской области. Отдать голос на портале можно по 31 августа. На сегодня свой выбор сделали 1 179 люберчан.

Жителям округа предложен для голосования перечень из 65 автомобильных дорог, расположенных в городе и поселках.