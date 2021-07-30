РИАМО - 30 июл. В текущем году в рамках поддержки малого и среднего бизнеса из бюджета Москвы 1 млрд рублей выделили на борьбу с распространением Covid-19, еще 4 млрд рублей – на льготные кредиты, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующие постановления подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Субсидии для борьбы с коронавирусом пойдут на меры профилактики – до 15 тыс. рублей на организацию или ИП, а также на средства индивидуальной защиты для сотрудников – до 6,5 тыс. на 1 сотрудника.

Помощь окажут предприятиям общепита и других отраслей, пострадавших от пандемии. Их перечень определит департамент предпринимательства и инновационного развития города. Получатели должны выполнять требования об обязательной вакцинации сотрудников и соблюдать установленные ограничения.

Заявку в департамент можно будет подать с 1 сентября.

О продлении до конца года программы льготного кредитования предприятиям малого и среднего бизнеса правительство просило бизнес-сообщество. Она позволяет взять кредит бизнесу, работающему в одной или нескольких приоритетных отраслях. Максимальная ставка заемщика – 7%. Компенсация по недополученным доходам банка – 8%.

Кредиты можно использовать для пополнения оборотных средств и на инвестиции. Максимальный размер займа увеличили до 100 млн рублей, а срок – до 24 месяцев.

Программой уже воспользовались более 18 тыс. предприятий, где работают около 127 тыс. сотрудников. В 2020-2021 годах компании взяли кредиты на суммы более 132 млрд рублей.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Еще 1784 человека выздоровели после Covid‑19 в Подмосковье. С начала пандемии в регионе от инфекции выздоровело 312 885 человек.

- На поддержку малого и среднего бизнеса Москвы выделили 5 млрд рублей. Из бюджета Москвы 1 млрд рублей выделили на борьбу с распространением Covid-19, еще 4 млрд рублей – на льготные кредиты.

- 76 человек с коронавирусом скончались в Москве за минувшие сутки. В настоящее время на ИВЛ находятся 496 человек.

- В столице за сутки от Covid‑19 вылечились 4574 пациента. Всего в столице с начала пандемии коронавирусную инфекцию побороли 1 355 871 человек.

- До 5 млн доз вакцины от Covid‑19 в месяц будут производить в Серпухове. Губернатор Подмосковья подчеркнул, что вакцина вакцина должна быть в каждом прививочном пункте без ограничений.

- Глава Роспотребнадзора отметила стабилизацию ситуации с Covid‑19 в Подмосковье. Московский регион справился с подъемом заболеваемости за 4 недели.

- За сутки в России зарегистрировали 23 563 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 453 больных. В Москве - 3 481.

- Число госпитализаций людей с Covid‑19 в Москве снизилось в 1,6 раза. Причиной этого стали массовая вакцинация и другие меры профилактики.

- В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

- В России изменили сроки загрузки ПЦР‑тестов для вернувшихся из‑за границы. Теперь этот срок составляет 4 дня вместо 3.