РИАМО - 30 июл. В фермерском хозяйстве «Новая земля» городского округа Егорьевск собрано порядка 1,5 тонн ягод голубики. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Сбор урожая ягод голубики в открытом грунте в сельхозпредприятиях Подмосковья начался в конце июля. Первыми к сбору этой ягоды приступили в фермерском хозяйстве «Новая земля». На сегодня здесь собрано порядка 1,5 тонн. Посевная площадь голубики в хозяйстве составляет 2 га», - сказал Сергей Воскресенский.

Основное направление деятельности КФХ «Новая земля» – выращивание голубики сорта «Блюкроп». Хозяйство выращивает ягоду с 2017 года.

«Два года назад этому хозяйству правительством Подмосковья был предоставлен грант на поддержку начинающих фермеров в размере 1,4 млн рублей. Это единственное КФХ в регионе, получившее грант на выращивание голубики. На данные средства главой предприятия приобретены сельскохозяйственная техника и оборудование - минитрактор, опрыскиватель, косилка, а также система капельного орошения», - отметил Воскресенский.

По словам министра, в том числе благодаря государственной поддержке хозяйство успешно развивается. В 2019 году им было произведено 150 кг голубики, в прошлом году – 1,2 тонн.

«В текущем году хозяйство по планам соберет 2,6 тонны ягод. А со следующего года «Новая земля» планирует увеличить посевную площадь до 3 га и с 2023 года выйти на объем производства 8,6 тонн голубики в год», - подчеркнул Сергей Воскресенский.

Министр добавил, что также в планах хозяйства создание сельскохозяйственного потребительского кооператива и базы для переработки ягод.