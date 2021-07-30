РИАМО - 30 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил пловца из Подмосковья Евгения Рылова с успешным выступлением на Олимпийских играх в Токио.

«У подмосковного пловца Евгения Рылова и стрелка Виталины Бацарашкиной (представительница Омска - ред.) – по второму золоту на Олимпиаде! Уже 10 золотых медалей у нашей сборной! Все вместе болеем и гордимся! Вчера разговаривал с тренером Евгения, она не сомневалась в его победе!» - написал Воробьев в своем Instagram.

Губернатор также пообещал встретиться со всеми спортсменами из Подмосковья после Олимпиады.

На Олимпиаде в Токио воспитанник центра «Дельфин» из Видного Евгений Рылов занял первое место в плавании на дистанции 100 м на спине. Никогда ранее российские спортсмены не побеждали в этой дисциплине на Играх. Также Рылов стал первым на дистанции 200 м на спине.

Кроме того, мужская сборная России по плаванию завоевала серебро Олимпиады в эстафете 4х200 вольным стилем. Медали получили Мартин Малютин, Михаил Довгалюк, а также представители подмосковного Видного Евгений Рылов и Иван Гирев.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но в связи с пандемией коронавируса состязания перенесли на 2021 год. Они проходят с 23 июля по 8 августа без зрителей на трибунах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы - флаг и герб, использовать национальный гимн РФ. Выступают атлеты как команда Олимпийского комитета России.