РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июл. В Щелковском комплексном центре социального обслуживания населения можно получить бесплатную помощь психолога, квалифицированные специалисты окажут помощь в сложных жизненных ситуациях, сообщается на сайте администрации городского округа.

В первом полугодии за психологической помощью обратились 339 жителей округа. Им оказали порядка 1,7 тыс. социально-психологических услуг.

За бесплатной помощью психолога могут обратиться: жители, воспитывающие ребенка, испытывающего трудности в социальной адаптации; жители, в семье которых есть ребенок-инвалид, нуждающийся в постоянном уходе; люди, частично утратившие способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению в силу заболевания, травмы, возраста или инвалидности.

Также в учреждении оказывают платную психологическую помощь жителям в возрасте от 18 лет и проводят профориентационные занятия. За подробной информацией можно обратиться в Щелковский комплексный центр социального обслуживания по телефону: 8(496)562-74-00 или по адресу: Щелково, ул. Талсинская, д. 47.