РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Движение на улице Володарского в поселке Нахабино подмосковного Красногорска оказалось затруднено из-за ДТП с двумя автомобилями, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Столкнувшиеся неподалеку от съезда на Волоколамское шоссе легковые автомобили перекрыли движение по улице Володарского в поселке Нахабино в обоих направлениях. Автобус со стороны деревни Желябино не может подъехать к остановке.

Объехать место аварии можно по улице 40 лет Октября.