РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июл. 12-летний житель поселка Фряново подмосковного Щелкова спас 8-летнего мальчика, провалившегося в заболоченный пруд, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

12-летний Саша Трунов из Фрянова приехал на спортивную тренировку на час раньше и пошел погулять на пруд за стадионом, который заболотился. На берегу он увидел 8-летнего мальчика, который измерял глубину большой палкой. Она выскользнула из его рук, и мальчик, потеряв равновесие, упал в болото. Его сразу стало затягивать в трясину.

Саша схватил палку, протянул ее мальчику и попытался его вытащить. Это не помогло. Тогда подросток бросил утопающему одну сторону своей толстовки, лег на землю и вытянул ребенка из болота.

Потом Трунов проводил домой мальчика, который благодаря его помощи не пострадал.