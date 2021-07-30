РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Поликлинику Климовской центральной больницы на Больничном проезде Подольска приведут к новому стандарту в рамках губернаторской программы «Наша поликлиника», завершить работы планируют к 25 октября, сообщил глава округа Николай Пестов.

В настоящее время ведутся ремонтные работы на 2 этаже здания. Помимо меняющих облик кабинетов приема врачей здесь разместится единый блок отделения лабораторных исследований, который в настоящее время рассредоточен на разных этажах.

Для повышения качества и доступности медицинской помощи с 3 на 1 этаж переместят кабинет забора биоматериала.

Для разделения потоков соматических пациентов и пациентов с признаками ОРВИ на 1 этаже расположат инфекционный кабинет и кабинет неотложной помощи с отдельным входом, что важно для профилактики Covid-19.

Ремонт на 1 этаже во второй половине сентября и начале октября будет проходить без прекращения приема пациентов.

Стандарт предполагает единые для поликлиник Подмосковья колористические решения фасадов и внутренних помещений, более удобную навигацию и улучшенное качество используемых материалов.