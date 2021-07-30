РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В городском округе Люберцы отремонтируют асфальтобетонное покрытие на территории 17 медучреждений, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в этом году продолжатся работы по приведению в нормативное состояние асфальтобетонного покрытия на территориях медучреждений.

«Ремонт повысит комфортное передвижение тысячи жителей Подмосковья, которые ежедневно обращаются за помощью в больницы, поликлиники и другие медицинские организации. Всего будет отремонтирован асфальт на территории 189 медучреждений, в Люберцах - 17 территорий, среди них - Центр медицинской и социальной реабилитации детей и Люберецкая областная больница», - отметил Гержик.

Он уточнил, что работы начнутся в августе и завершатся осенью.