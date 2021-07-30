РИАМО - 30 июл. Внедрение единого стандарта качества жилищного строительства в Подмосковье не приведет к росту цен на жилье, сообщила директор по проектированию «Гранель», член общественного совета Ассоциации застройщиков Московской области Наталья Полушина.

«Я считаю, что цена не возрастет, <...> стоимость растет от другого. Мы все это реализовываем, так что стоимость не изменится», - сказала Полушина.

Как отметила руководитель направления «Благоустройство» отдела архитектуры и дизайна компании «ФСК» Валерия Савиных, внедряемый в Подмосковье стандарт «заложил отличный фундамент для развития окружающей среды».

Единый стандарт качества жилищного строительства в Подмосковье вступает в силу в августе.