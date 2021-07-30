РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. Региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» направил в суд 3 312 исков о взыскании задолженностей с жителей частного сектора Люберец за вывоз мусора с 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

Исковые заявления – это финальная стадия ситуации, при которой потребители не оплачивают услугу «Обращение с отходами».

Компания направила 25 401 иск в судебные инстанции о взыскании задолженности с жителей частных секторов, входящих в Воскресенский кластер. Общая сумма составляет свыше 313 млн рублей. В городском округе Люберцы подготовлено 3 312 таких документов.

Процент сбора средств за вывоз отходов с жителей многоквартирных домов составляет 95%, с частного жилого сектора – около 60%.

Сумму задолженности за услугу «Обращение с ТКО» можно узнать по телефону горячей линии регоператора: 8(800)511-76-72, а также в личном кабинете абонента на сайте и АО «Мосэнергосбыт». Жители частного сектора могут увидеть сумму долга в квитанции от «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «Мосэнергосбыт», там же указаны реквизиты для оплаты.

О возникших трудностях с получением квитанций на оплату услуги абоненту необходимо сообщить на горячую линию регоператора или на электронный адрес: dogovor@ecoline-voskresensk.ru с указанием ФИО, адреса и периода отсутствия платежных документов.