РИАМО - 30 июл. Тестирование системы электронного голосования, которую будут использовать на выборах с 17 по 19 сентября, в Москве проходит без сбоев. В нем приняли участие уже почти 130 тыс. человек, сообщается на сайте мэра столицы.

Пробное голосование запустили 29 июля. Участникам предложили ответить на 2 вопроса: об обязательной вакцинации от коронавируса представителей ряда общественно-значимых профессий, а также о приоритетных направлениях развития личного или городского транспорта в Москве.

Кроме того, пользователи могут протестировать функцию отложенного решения. Ее возможности включают повторную загрузку своего бюллетеня. Это предусмотрено на случай поломки компьютера пользователя, отключения электричества или других неполадок, мешающих завершить голосование.

Информация о ходе голосования и его технических параметрах транслируется на информационные экраны в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве, где результаты отслеживаются и фиксируются.

Принять участие в тестировании могут все совершеннолетние москвичи, у которых есть полная учетная запись на сайте мэра Москвы. Голосование доступно после авторизации. Оно завершится в пятницу в 20:00.

Систему планируют использовать на выборах депутатов Госдумы, Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Для участия в дистанционных выборах совершеннолетним москвичам с полной учетной записью нужно будет пройти предварительную регистрацию. Ее запустят 2 августа в 00:00, а завершат 13 сентября в 23:59.