РИАМО - 30 июл. Подмосковье станет примером для других регионов России по внедрению стандарта качества жилищного строительства, сообщил президент союза архитекторов России Николай Шумаков.

«Эти нормы лежали на поверхности, и Московская область явилась пионером в области разработки стандарта качества жилищного строительства. Скорее всего, глядя на них, вся Россия все регионы следом за областью пойдут. И те минимальные стандарты, которые ввела Московская область, будут введены по всей России», - сказал Шумаков.

Он отметил, что стандарт стал результатом внимательной профессиональной работы множества экспертов.

«Эту работу нужно было сделать давно, потому что нужно жить хорошо», - заключил Шумаков.

Единый стандарт качества жилищного строительства в Подмосковье вступает в силу 1 августа.

Около 2,5 тыс жителей Подмосковья переселят из аварийного жилья на 1 этапе реновации>>