РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 июл. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверяют ход строительства дошкольного образовательного учреждения на 200 мест в сельском поселении Федоскинское городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации округа.

Застройщиком объекта выступает Фонд развития и поддержки проектов в сфере образования, культуры, спорта, науки, улучшения социальной и транспортной инфраструктуры, окружающей и городской среды.

«В настоящий момент на объекте ведутся работы по устройству кровли, кладке стен и перегородок, устройству внутренних инженерных систем», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Дошкольное образовательное учреждение состоит из 2-этажного здания. Помещения будут предназначены для учебно-воспитательной, оздоровительной и культурной деятельности по формированию личности ребенка. Планируется, что строительство завершится в третьем квартале 2022 года.