РИАМО - 30 июл. В Подмосковье установили минимальную площадь квартир под переселение, она составляет 28 квадратных метров, сообщила первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор региона Александра Кузьмина.

Требование прописано в едином стандарте качества жилищного строительства в Подмосковье, который вступает в силу 1 августа.

«Общие площади всех квартир, кроме минимальной, однокомнатной, носят рекомендательный характер. Минимальная площадь квартир под переселение у нас определена - 28 квадратных метров», - сказала Кузьмина.

Она отметила, что также в стандарте прописали требование не менее двух санузлов для многокомнатных квартир.

«В Московской области введен запрет на мусоропроводы», - уточнила Кузьмина.

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