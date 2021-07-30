РИАМО - 30 июл. В Подмосковье установили минимальную площадь квартир под переселение, она составляет 28 квадратных метров, сообщила первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор региона Александра Кузьмина.
Требование прописано в едином стандарте качества жилищного строительства в Подмосковье, который вступает в силу 1 августа.
Она отметила, что также в стандарте прописали требование не менее двух санузлов для многокомнатных квартир.
«В Московской области введен запрет на мусоропроводы», - уточнила Кузьмина.
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