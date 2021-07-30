РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Мужчину, который пытался перейти проспект Ленина с Февральской улицы Подольска, сбила машина, пострадавшего отвезли в больницу, сообщили «РИАМО в Подольске» в правоохранительных органах.

ДТП произошло в пятницу около 9:00. Пострадавший пытался перейти дорогу к почтовому отделению в неположенном месте.

«Сбили мучжину. Пока повезли в больницу. Диагноза нет», - сообщили в правоохранительных органах.

По словам очевидцев, в легковом автомобиле разбиты стекла.