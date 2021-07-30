РИАМО - 30 июл. Внедрение стандарта качества строительства в Подмосковье повысит уровень жизнь в регионе, стандарт вступает в силу 1 августа, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Ежегодно в Подмосковье строится больше 4 миллионов квадратных метров жилья, в новостройки въезжают более 75 тысяч семей, уточнила Федотова.

«Новые стандарты жилья вступают в силу 1 августа. <...> Многие застройщики уже идут в ногу со временем. <...> Введение нового единого стандарта качества жилищного строительства повысит уровень жизни в Подмосковье», - сказала Федотова.

Она отметила, что среди примеров ЖК, которые строятся по данному стандарту, - «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе, ЖК «Серебрица» в Красногорске, там создаются дворы без машин, зайти в подъезд можно без лестниц и каких-либо барьеров, предусмотрены велосипедные и колясочные, строятся необходимые социальные объекты.

Как отметила первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина, соблюдение стандарта будут проверять три раза - на стадии архитектурной комиссии градсовета, экспертизы проектной документации, а также на уровне получения разрешения на строительство.