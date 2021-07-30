РИАМО - 30 июл. В августе к реализации проекта «Кинопаркинг» присоединится новая площадка в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Теперь жители и гости Одинцовского округа смогут посетить автокинотеатр на парковке парка Захарово. Въезд бесплатный.

Традиционно зрителям будут представлены популярные отечественные и зарубежные кинокартины. Среди новинок – французская комедия 2020 года режиссера Тарека Будали «Коп на драйве».

В июле кинопоказы на 4 площадках 3 городских округов посетило свыше 200 автомобилей.

«Кинопаркинг» – проект министерства культуры Подмосковья и ГАУК МО «Креативное бюро «Регион».