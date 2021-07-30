РИАМО – 30 июл. За 6 месяцев этого года число физических лиц, зарегистрированных на Портале поставщиков, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на треть и достигло 22,4 тысячи. В сравнении с первым полугодием 2019 года рост числа физических лиц, которые предлагают свои товары, работы и услуги на Портале, составил более 50%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным на 1 июля этого года, свои работы, товары и услуги на портале поставщиков предлагают 22,4 тыс. физических лиц. Это на 5,1 тыс., или на 30%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2019 года. С начала этого года с физическими лицами заказчики заключили более 630 контрактов на общую сумму более 70 миллионов рублей», - сказал Владимир Ефимов.

Как отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, всего в качестве поставщиков на портале зарегистрированы 1960 самозанятых. С июля прошлого года они заключили почти 550 контрактов на сумму 72 миллиона рублей. Средняя стоимость одного контракта составила около 131 тысячи рублей.