РИАМО - 30 июл. Лесная охрана Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» и сотрудники МО МВД России «Шатурский» во время патрулирования территории лесничества зафиксировали факт незаконной рубки живых деревьев, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Несмотря на дождливую погоду и темное время суток, удалось собрать неопровержимые доказательства и установить полную картину преступления.

«Черный лесоруб» задержан на месте. 5 срубленных берез и электропила в руках злоумышленника – красноречивые доказательства совершенного преступления. По предварительным оценкам специалистов, ущерб, причиненный государственному лесному фонду, составил более 100 тыс. рублей», – сказала председатель комитета лесного хозяйства региона Елена Казимир.

Это не единственный случай, когда лесная охрана задерживает нарушителей за самовольную рубку на территории лесного фонда. За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная (ст. 8.28 КоАП РФ) или уголовная (ст. 260 УК РФ) ответственность со штрафом до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до 2 лет с обязанностью возмещения причиненного лесфонду ущерба.