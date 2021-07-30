РИАМО - 30 июл. С момента открытия, 15 июля, нового 4-этажного терминала «Аэроэкспресс» в аэропорту Домодедово им воспользовались уже свыше 150 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба транспортной компании.

Теперь для перехода из терминала в аэропорт не нужно выходить на улицу. Они соединены крытой пешеходной галерей. Дорога от поезда до стойки регистрации теперь укладывается в 5 минут.

Терминал способен пропускать 1,5 тыс. человек в час. В комплексе предусмотрены большие зоны для пассажиров, где соблюдение социальной дистанции возможно даже при высокой загруженности.

Кассы, билетные автоматы и места для ожидания расположены на 1 и 2 этажах терминала. В ближайшее время там появятся кафе, магазины, и другие сервисы.

Удобное передвижение обеспечат за счет лифтов и эскалаторов. Кроме того, для маломобильных граждан в комплексе предусмотрели тактильную плитку, специальные кассовые и турникетные блоки, а также туалетные комнаты.

3 и 4 этажи занимает отель, востребованный транзитными пассажирами.