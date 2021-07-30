РИАМО - 30 июл. Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Печатники» объединит МЦД, метро и наземный городской транспорт. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«ТПУ «Печатники» объединит станцию «Печатники» Большой кольцевой линии одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии, остановочный пункт Печатники МЦД-2 и наземный городской общественный транспорт. Также через транспортный узел проходит Юго-Восточная хорда», – сказал Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, ожидаемый пассажиропоток ТПУ составит порядка 76 тысяч человек.

«Реализация проекта не только обеспечит комфортную пересадку между разными видами транспорта для пассажиров, но и позволит разгрузить Люблинско-Дмитровскую линию метро, улучшит транспортную связь района», – добавил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции Печатники МЦД-2 и формируемый здесь транспортно-пересадочный узел.

«Здесь, в Печатниках, создается один из крупнейших ТПУ Москвы. Здесь сошлись сразу несколько гигантских строек. Все основные работы будут закончены уже в следующем году», – сказал Сергей Собянин в ходе осмотра стройплощадки.