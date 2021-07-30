РИАМО - 30 июл. В августе в гражданский оборот поступит 500 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона», произведенной на предприятии «Герофарм» в Серпухове, сообщил гендиректор компании Петр Родионов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Роспотребнадзора Анна Попова запустили в Серпухове промышленное производство вакцины от Covid-19 «ЭпиВакКорона».

«Мы в этом месяце начали производство, в июле, и в гражданский оборот в августе поступит 500 тыс. доз, выпущенных на этом предприятии <…>. Миллион доз, произведенных в августе, поступит в гражданский оборот в сентябре. И уже с сентября мы выйдем на стабильное производство 5 млн доз ежемесячно до конца года», - сказал Родионов.

Он добавил, что сейчас спрос на вакцину «ЭпиВакКорона» есть во многих странах мира, ведутся переговоры с этими странами.

«Но первоочередная задача – обеспечить пациентов Российской Федерации, <…> темпы вакцинации, которые должны быть реализованы здесь, в России. И мы переходим на производство 5-дозового формата, когда в одном флаконе 5 доз, где-то с конца сентября, что позволит нам немного нарастить производство», - отметил Родионов.

Вакцину «ЭпиВакКорона» разработал центр «Вектор». Технологию производства передали «Герофарму» для организации промышленного производства.

Производство в Серпухове - первое промышленное крупномасштабное производство вакцины по полному циклу.

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