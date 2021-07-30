РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») активно внедряет искусственный интеллект в перспективные виды вооружения, сообщает пресс-служба предприятия.

Руководители ЦНИИТОЧМАШ приняли участие в работе объединенной сессии Военного инновационного технополиса «ЭРА» и госкорпорации «Ростех» в рамках совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Минобороны России.

В Военном инновационном технополисе «ЭРА» в Анапе в формате круглого стола прошла объединенная сессия. Участники обсудили две актуальные для ВПК России темы: «Искусственный интеллект в перспективных видах вооружений» и «Новые механизмы формирования опережающего научно-технологического развития России».

Значительный опыт внедрения искусственного интеллекта в разработки перспективного вооружения есть у ЦНИИТОЧМАШ. В институте разработали и в настоящее время серийно изготавливают орудийный вычислительный комплекс (ОВК) для модернизированного 120-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) ВДВ 2С9-1М «Нона». Его применение позволило организовать информационное взаимодействие с машиной управления по каналу телекодовой связи, автоматизировать процессы приема, обработки и выполнения огневых задач, хранения данных, топопривязки и ориентирования, решения расчетных и специальных задач. В итоге существенно повысились скорость выполнения огневых задач, автономность и живучесть САО на поле боя.

Высокие требования Минобороны к самоходным артиллерийским орудиям, в том числе к разрабатываемому в ЦНИИТОЧМАШ 120-мм САО для ВДВ «Лотос», потребовали не только повышения оснащенности самоходного орудия новейшими автоматизированными приборными комплексами, но и надежного автоматического и ручного режимов работы. Ставились задачи повышения автономности и живучести, расширения спектра возможностей и сокращения времени выполнения решаемых задач. С этой целью в институте разработали новые комплексы и комплекты бортовой системы управления для перспективных САО, в том числе с использованием искусственного интеллекта.