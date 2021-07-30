РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июл. В рамках социального раунда «Трезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции объехали автозаправочные станции в Щелкове, где довели по посетителей статистику аварийности, а также напомнили о недопустимости управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а также передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Подобные профилактические мероприятия будут проходить и далее на всей территории городского округа.