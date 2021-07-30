РИАМО - 30 июл. За прошедшие сутки в столице умерли 76 пациентов с подтвержденным результатом теста на коронавирус и диагнозом пневмония. В городе с начала пандемии Covid-19 скончались 25553 человека, сообщает оперштаб Москвы.

3481 новый случай выявили в городе за сутки. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 1 502 612 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В настоящее время на ИВЛ находятся 496 человек. Госпитализировали за сутки 1042 пациента.

Ранее в столице отменили обязательное ношение перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Число госпитализаций людей с Covid‑19 в Москве снизилось в 1,6 раза. Причиной этого стали массовая вакцинация и другие меры профилактики.

- В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

- В России изменили сроки загрузки ПЦР‑тестов для вернувшихся из‑за границы. Теперь этот срок составляет 4 дня вместо 3.