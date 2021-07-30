РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Прокуратура столицы проверит частного перевозчика из подмосковного Красногорска после ДТП с двумя автобусами, которое произошло на северо-западе Москвы в пятницу, сообщается на официальном сайте ведомства.

ДТП, в результате которого пострадали 2 человека, произошло на светофоре в районе дома №28 по Пятницкому шоссе. В ожидающий разрешающего сигнала автобус «Мосгортранса» въехал автобус частного перевозчика ООО «Красногорск-Авто».

«Прокуратура города Москвы проводит проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим на Пятницком шоссе с участием двух автобусов», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, рейсовый автобус частного перевозчика совершил столкновение с другим рейсовым автобусом. В результате ДТП пострадали два пассажира, находившихся в коммерческом автобусе. Женщина 1962 года рождения и мужчина 1998 года рождения госпитализированы в медицинские учреждения.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению ответственными лицами частной компании-перевозчика требований законодательства о безопасности дорожного движения, пассажирских перевозках, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медосмотре водителей.

«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - заключается в материале.