РИАМО - 30 июл. Еще 4574 пациента за сутки в Москве выздоровели после прохождения лечения от Covid-19. Всего в столице с начала пандемии коронавирусную инфекцию побороли 1 355 871 человек, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки в столице выявили 3481 новый случай заражения коронавирусом. В медицинские учреждения города госпитализировали 1042 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил снижение числа госпитализаций людей с коронавирусом в столице. Показатель уменьшился в 1,6 раза.

Улучшению ситуации в городе способствовала массовая вакцинация и другие профилактические меры.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Число госпитализаций людей с Covid‑19 в Москве снизилось в 1,6 раза. Причиной этого стали массовая вакцинация и другие меры профилактики.

- В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

- В России изменили сроки загрузки ПЦР‑тестов для вернувшихся из‑за границы. Теперь этот срок составляет 4 дня вместо 3.