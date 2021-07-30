РИАМО - 30 июл. Предприятие «Герофарм» в Серпухове будет производить в месяц по 5 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Роспотребнадзора Анна Попова запустили в Серпухове промышленное производство вакцины от Covid-19 «ЭпиВакКорона».

«Для нас стратегическое значение имеет каждое работающее предприятие. <…> Рабочие места, прекрасные препараты, в частности, инсулин здесь (на заводе «Герофарм» - ред.) производится. Сегодня другие вызовы, и все мы должны быть начеку, иметь вакцину. Вакцина должна быть в каждом прививочном пункте без ограничений», — сказал Воробьев.

Он назвал выпуск вакцины на предприятии в Серпухове преимуществом.

«Очень приятно, что наши ученые-технологи освоили это производство, адаптировали. Здесь будет производиться <…> в первый месяц 1 млн доз, потом – по 5 млн доз в месяц. Это серьезный объем, вакцина имеет экспортный потенциал. Мы должны быть защищены, чтобы жить нормальной жизнью», — подчеркнул губернатор.

Он также поблагодарил ученых и производителей вакцины.

«ЭпиВакКорона» - вакцина от коронавируса, зарегистрирована в России. Препарат разработал государственный научный центр «Вектор».

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30 ИЮЛЯ

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