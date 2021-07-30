РИАМО - 30 июл. В рамках строительства лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра им. А.С. Логинова завершились монолитные работы. Здание запустят в 2023 году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Строительство нового медицинского комплекса продолжается.

«Ведется работа по монтажу кровли и фасадных систем, в том числе остекление, отделочные работы. Также приступили к устройству внутренних и наружных инженерных сетей», – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что рабочие приступили к благоустройству прилегающей территории. Там сделают удобные проезды, обустроят тротуары, высадят деревья и кустарники, а также оборудуют спортивную площадку для персонала центра. Украсят территорию малые архитектурные формы.

«Лечебно-диагностический комплекс представляет собой современное здание с планировками, специально адаптированными для потребностей пациентов, персонала и особенностей оказания медицинской помощи», – отметил Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что направленность комплекса будет многопрофильной. Он станет экспертным центром в области лечения и диагностики онкологических заболеваний. Для этого в здании создадут блок лучевой диагностики и эндоскопии.

А операционные оснастят оборудованием. Необходимым для проведения высокотехнологичных робот-ассистированных операций. В комплексе разместят также палатный блок и амбулаторный – ориентированный на замещающую стационар помощь.

С 2011 года в столице возвели около 100 объектов здравоохранения. Среди них 34 больничных корпуса, 48 поликлиник, 7 подстанций скорой помощи.

Еще 74 медучреждения планируется построить до 2024 года – это 30 поликлиник, 6 комплексов скорой помощи и 6 многопрофильных больниц.