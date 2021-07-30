РИАМО - 30 июл. Владельцы дорогих машин в России стали чаще продавать свои автомобили с пробегом, пишет газета «Известия».

По данным «Авито Авто», продажи машин премиальных брендов с пробегом в возрасте до 3 лет увеличились на 56% по сравнению с 2020 годом, по сравнению с I кварталом текущего года – на 23%. Средняя стоимость также выросла на 27,4% до 3,568 млн рублей.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов рассказывал, что за 5 месяцев соотношение между новыми и подержанными авто составляет 1:3,4. В то же время положительная динамика рынка новых машин – 39%, подержанных – 28%. Доля машин в возрасте до 7 лет составляет порядка 20% объема рынка автомобилей с пробегом.

В сети автосалонов Fresh Auto также отметили увеличение популярности автомобилей с пробегом. Продажи таких машин во II квартале этого года увеличились на 80% по сравнению со II кварталом 2020 года.

Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал, что авто премиальных брендов в возрасте до 3 лет наиболее востребованы вне зависимости от сегмента. Такие машины меньше теряют в цене. Продажи таких машин выросли почти в 3 раза.

Мигаль также отметил, что на вторичке самый популярный кузов – SUV. Его выбирает каждый четвертый покупатель. Во II квартале самыми популярными были белый, черный, серый или серебристый, синий цвета кузова.

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