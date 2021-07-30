РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. На территории обслуживания ГИБДД Люберец в августе с целью пресечения фактов управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Рейды будут проводиться 1 августа с 22:00 до 23:00 по адресу: город Люберцы, улица Каштановая, 55 (ЖК «Самолет»), 14 августа с 22:00 до 23:00 по адресу: город Котельники, Новоегорьевское шоссе, 0 км, 21 августа с 22:00 до 23:00 по адресу: город Люберцы, Октябрьский проспект, 9, 28 августа с 22:00 до 23.00 по адресу: город Котельники, Дзержинское шоссе, 28.

За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тыс. рублей, а срок лишения права управления – 3 года.