РИАМО - 30 июл. Опубликована закупка на строительство детского сада на 125 мест в городском округе Балашиха, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Объект располагается по адресу: Балашиха, ул. Заречная.

Строительство детского сада осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Балашиха.

Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.

Ранее РИАМО сообщало, что с 19 по 23 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.