РИАМО - 30 июл. В Подмосковье стабилизировалась ситуация с коронавирусом, в целом Московский регион справился с подъемом заболеваемости за 4 недели, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Роспотребнадзора Анна Попова запускают в Серпухове промышленное производство вакцины от Covid-19 «ЭпиВакКорона».

«Эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной. Есть субъекты, где ситуация стабилизировалась, как в Московской области, мы видим снижение. Хочу отметить, что Московский регион справился с этим подъемом (заболеваемости – ред.) за 4 недели, это лучший результат за весь период пандемии, когда столь большие регионы, огромная агломерация справилась с подъемом. И сегодня мы наблюдаем стабилизацию и снижение», — сказала Попова.

Она добавила, что в разных регионах ситуация складывается по-разному и остановить распространение коронавируса можно только 2 способами: это личные ограничения и вакцинация.

«То, что мы видим сегодня, - это очень важный вклад в борьбу с Covid-19. Прекрасное производство, прекрасные мощности. Я уверена, что, используя два инструмента, мы сможем справиться с той ситуацией, которая, к сожалению, сегодня еще тревожит», — отметила Попова.

«ЭпиВакКорона» - вакцина от коронавируса, зарегистрирована в России. Препарат разработал государственный научный центр «Вектор».

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30 ИЮЛЯ

- Число госпитализаций людей с Covid‑19 в Москве снизилось в 1,6 раза. Причиной этого стали массовая вакцинация и другие меры профилактики.

- В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

- В России изменили сроки загрузки ПЦР‑тестов для вернувшихся из‑за границы. Теперь этот срок составляет 4 дня вместо 3.