РИАМО - 30 июл. На Красной площади и на площади Васильевского спуска 2 августа проведут праздничные мероприятия. В этот день вход с территории Московского Кремля через Спасские ворота закроют для посетителей, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

2 августа на указанных площадках будет праздноваться Ильин день.

Ранее федеральная служба охраны РФ сообщала, что с 31 июля на Соборной площади Московского Кремля возобновятся торжественные церемонии пеших и конных караулов Президентского полка.

Их проведение приостанавливали из-за сложно эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Москве.