РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Сотрудники ГИБДД подмосковной Балашихи 31 июля проведут рейд по выявлению нетрезвых водителей, инспекторы будут останавливать автомобили и проверять состояние людей, находящихся за рулем, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» состоится в Балашихе с 00:00 до 02:00.

Мероприятие направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП, совершенных пьяными водителями. Основная цель – выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление автомобилем в пьяном виде предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность.