РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В настоящее время жители городского округа Люберцы подали почти 60 заявок на социальную газификацию, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина до декабря 2022 года планируется догазификация всех населенных пунктов городского округа.

«В настоящее время проведено 19 встреч с жителями с охватом 505 человек. Уже подано 57 заявок, заключено 9 комплексных договоров», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что выполнено подключение и пущен газ в дома по 8 заявкам.