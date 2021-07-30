РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июл. Коммунальные службы подмосковного Королева готовят городское хозяйство к осенне-зимнему периоду, в 12 котельных завершили профилактические работы, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Наряду с котельными и тепловыми пунктами проводятся техобслуживание и ремонт объектов водоснабжения. Специалисты «Водоканала» выполняют работы по чистке, промывке и дезинфекции резервуаров чистой воды в источниках водоснабжения. В 19 резервуарах помещается 38,5 куб. м воды.

На водонасосных станциях и водозаборных узлах проводят текущие ремонты и техническое обслуживание насосного и электрооборудования, замену трубопроводов и ревизию запорной арматуры. На прошедшей неделе такие работы завершены на 12 объектах.