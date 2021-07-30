РИАМО - 30 июл. В столице за сутки выявили 3481 случай коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 502 612 случаев Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

Ранее в связи с улучшением ситуации с коронавирусом в столице мэр города Сергей Собянин отменил требование об обязательном ношении перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах.

По словам мэра, число госпитализаций людей с коронавирусом уменьшилось в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.

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Текстовая трансляция

30 ИЮЛЯ

- Число госпитализаций людей с Covid‑19 в Москве снизилось в 1,6 раза. Причиной этого стали массовая вакцинация и другие меры профилактики.

- В Москве отменили обязательное ношение перчаток в общественных местах. В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным.

- В России изменили сроки загрузки ПЦР‑тестов для вернувшихся из‑за границы. Теперь этот срок составляет 4 дня вместо 3.