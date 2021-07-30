РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов 29 июля встретился с коллективом обойной фабрики «Палитра» в подмосковной Балашихе, он осмотрел цех производства и склад готовых обоев, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Обойная фабрика «Палитра» лидирует в своем сегменте на российском рынке и выпускает до 30 млн. рулонов обоев в год. Производственные корпуса занимают участок площадью 7 га в микрорайоне Кучино. На предприятии трудится более 470 человек, большинство из них - жители городского округа. За 2020 год в консолидированный бюджет Московской области предприятие перечислило свыше 120 млн рублей налогов.

Брынцалов обсудил с сотрудниками фабрики множество инициатив и предложений по благоустройству, строительству дорог, работе общественного транспорта, медицинскому обслуживанию в городском округе.

«У нас получилась интересная и содержательная дискуссия, по итогам которой, я уверен, сотрудники выдвинут свои инициативы по улучшению жизни в Балашихе», - отметил Брынцалов.